Министр обороны Литвы рассказал о вызовах в подготовке к размещению немецкой бригады

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас рассказал, что подготовка к приему немецкой бригады в Литве пока идет по плану, однако он не исключает, что могут возникнуть определенные проблемы в темпах строительства военной инфраструктуры.

Заявление министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас отметил, что его ведомство представило детальный план строительства объектов для размещения бригады. Однако, как утверждает министр, разрабатывается и план "Б".

"Что касается определенных вызовов, опять же, они связаны с темпами строительства. Поэтому возникла мысль, что необходимо иметь какой-то возможный временный запасной вариант, на случай необходимости", – сказал он.

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В качестве примера министр привел временную передачу в использование немецкой бригаде инфраструктуры, находящейся в Вильнюсском регионе.

"Такой план у нас уже есть, он приемлем и для немецкой стороны, но будет использоваться только в случае необходимости", – добавил Кащюнас.

В понедельник стало известно, что на полигоне Руднинкай, что на востоке Литвы, начался первый этап строительства военного городка для немецкой бригады, которая будет базироваться здесь в рамках усиления восточного фланга НАТО.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".