Китай каже, що серйозно стурбований оновленою ядерною стратегією США

Китай заявив, що серйозно стурбований повідомленням про те, що Сполучені Штати оновили ядерну стратегію, яка переорієнтована на недопущення розширення китайського ядерного арсеналу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю, якого цитує Reuters.

Його заява з’явилась після публікації ЗМІ про те, що президент США Джо Байден затвердив засекречений план ядерної стратегії, в якому посилюється фокус на зростанні ядерних амбіцій китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"США розкручують наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи виправдання для отримання стратегічної переваги", – зазначив представник китайського МЗС.

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За його словами, "Китай серйозно стурбований відповідною доповіддю".

"І факти повністю довели, що Сполучені Штати постійно роздмухували так звану теорію ядерної загрози Китаю в останні роки", – додав речник МЗС Китаю.

У публікації New York Times йшлося, що план Байдена також має на меті підготувати США до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

За оцінками Пентагону, ядерні сили Китаю збільшаться до 1000 боєголовок до 2030 року і 1500 до 2035 року – приблизно до тих чисел, які зараз розгорнуті Сполученими Штатами і Росією.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для ударів по об'єктах у глибині Європи ракетами з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО.

У Держдепі США у липні пообіцяли стежити за діями Росії на тлі нових погроз представників Кремля щодо розгортання ядерних ракет.