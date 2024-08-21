Сотни французских туристов с прошлой недели не могут вылететь с Мадейры из-за лесных пожаров

Сотни французских туристов с прошлой недели не могут вылететь с португальского острова Мадейра из-за лесных пожаров, которые приводят к отмене авиарейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

С прошлой недели несколько сотен французов застряли на португальском острове Мадейра.

Их рейсы были отменены из-за пожаров и сильных порывов ветра. Они ищут пути возвращения, но безрезультатно, поскольку свободных рейсов нет.

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Это заставило некоторых пассажиров спать в аэропорту уже почти неделю.

"Мы больше не можем этого терпеть. Мы не имеем никакой информации, не видим нашего обратного билета. Единственный рейс со свободными местами будет 2 сентября", – сказала одна из туристок.

Женщина добавила, что ситуацию с отменой рейсов из-за пожаров можно понять, но это не оправдывает неспособность авиакомпаний помочь.

"Они не намерены организовывать специальный рейс сегодня. Они говорят: "Садитесь на регулярные рейсы". Но сегодня все они переполнены. Поэтому они сказали мне, чтобы я ехал альтернативным транспортом. Но мы на острове, так что какие еще варианты, плыть?" – жалуется другой турист.

Хотя мужчина наконец нашел обратный рейс, запланированный на четверг, он снова боится, что его отменят.

По состоянию на понедельник на Мадейре частично укротили пожар, который горит шестой день.

Тем временем во Франции из-за масштабного лесного пожара на юге эвакуировали около 3000 туристов, 11 человек пострадали.