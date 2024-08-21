Шольц поскаржився на "виснажливу" роботу з партнерами по коаліції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який очолює непопулярний серед громадян країни коаліційний уряд визнав, що робота з партнерами з партій "Зелені" і "Вільна демократична партія" є "виснажливою".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sat.1, яке наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Правління з коаліційним альянсом також було "виснажливим", визнав він.

"Але головне – це результати", – додав Шольц.

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Суперечки всередині трипартійної коаліції Німеччини з таких питань, як бюджет, витрати на соціальне забезпечення і національний закон про опалення, призвели до загального невдоволення.

Усі три партії, що входять до керівної коаліції Шольца, зіткнулися з падінням підтримки на виборах у Європарламент у червні, а ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце, випередивши їх усіх.

Зокрема, позиції "зелених" і "вільних демократів" часто сильно розходяться, і пошук компромісу часто вимагає довгих суперечок.

Особлива ворожнеча, схоже, існує між віцеканцлером і міністром економіки Робертом Габеком із "зелених" і міністром фінансів Крістіаном Лінднером із ВДП.

У вівторок Габек заявив на зустрічі з діалогу з громадянами у своєму міністерстві, що розбіжності всередині коаліції завдають "величезної шкоди" і навіть шкодять економічному відновленню Німеччини.

Шольц під час телеінтерв'ю сказав, що під час обговорення рішень у коаліційному уряді завжди є побоювання, що "гарматний дим з поля бою якимось чином затьмарить те, що відбулось".

Він також відкинув критику з боку голови партії "Зелених" Оміда Нуріпура, який назвав уряд Шольца "перехідним урядом" після епохи колишньої канцлерки Ангели Меркель.

Шольц додав, що його коаліційний уряд має зосередитися на подоланні майбутніх проблем.

Останнє опитування засвідчило, що більшість жителів Німеччини вважає, що канцлер Олаф Шольц погано справляється зі своїми обов'язками і йому бракує лідерських якостей.