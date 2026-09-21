Іспанія впроваджує превентивні заходи через ризик нового напливу мігрантів у Сеуту

Міністерство закордонних справ Іспанії запустило "превентивні" механізми, щоб протидіяти закликам, які поширюються в Марокко, щодо нового нелегального перетину кордону до Сеути 23 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес, якого цитує EFE.

Альбарес запевнив, що, наскільки йому відомо, ці заклики не "знаходять відгуку", але в будь-якому разі "в превентивних цілях" задіяно всі канали, щоб спробувати їх нейтралізувати.

Як він уточнив, через інформаційні канали міністерства поширюються повідомлення, в яких пояснюється, що "незаконне проникнення до Сеути та Мелільї не дає жодного права на перехід на європейський континент, а також на безстрокове перебування там".

"Ми ведемо переговори з марокканською пресою, яка поширює інформацію про саму кампанію міністерства", – зазначив Альбарес.

Міністр додав, що перебуває у постійному контакті з марокканською владою з метою забезпечення "запобіжного заходу", який, у разі необхідності, "можна буде застосувати для запобігання будь-яким масовим напливам".

"Ми зустріли розуміння з боку марокканської преси, яку ми попросили, будь ласка, поширювати правдиву інформацію, яку надає посольство Іспанії", – сказав він.

Альбарес також наголосив, що "практично щодня" спілкується зі своїм марокканським колегою, щоб усі особи, які нелегально потрапили до Сеути, повернулися до Марокко.

"Я продовжую розмовляти з ним, щоб, коли будуть готові документи, також поверталися ті, хто не має права на міжнародний захист", – поінформував глава МЗС Іспанії.

Нагадаємо, мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.