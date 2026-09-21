В Ірландії оштрафували Google на 403 млн євро

Комісія з захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Google, що входить до складу Alphabet, на 403 млн євро за результатами розслідування щодо обробки пошуковою системою даних про місцезнаходження.

Про це повідомляє RTE, інформує "Європейська правда".

Згідно з правилами захисту даних, така інформація має оброблятися законним, справедливим та прозорим чином.

Ірландський орган із захисту даних заявив, що в ході розслідування щодо Google було виявлено порушення в цьому плані, а це означає, що люди могли не знати, що їхнє місцезнаходження використовувалося, наприклад, для впливу на них за допомогою реклами або для визначення їхніх інтересів, і могли втратити контроль над своїми персональними даними.

"Зберігання даних про місцезнаходження користувачів довше, ніж це необхідно, поглибило цю втрату контролю", – зазначив заступник голови DPC Грем Дойл.

DPC зазначила, що дані про місцезнаходження можуть приносити як користь, так і шкоду особам.

"Вони можуть значно підвищити корисність онлайн-послуг, але також можуть розкрити значний обсяг інформації про особу, включаючи інформацію, яка за своєю суттю є приватною", – зазначила DPC.

Розслідування було розпочато DPC у лютому 2020 року після отримання скарг від кількох європейських організацій із захисту прав споживачів щодо обробки компанією Google даних про місцезнаходження у зв’язку з певними послугами та продуктами.

DPC наклала штрафи на загальну суму 403 млн євро та зобов’язала Google привести свою обробку даних у відповідність до вимог протягом шести місяців.

У своїй заяві Google зазначила, що справа стосується попередніх політик, які з того часу були оновлені.

"Починаючи з 2019 року ми суттєво вдосконалили наші практики та запровадили надійні інструменти, які спрощують управління даними про місцезнаходження", – зазначив представник компанії.

Як відомо, у липні Єврокомісія оштрафувала Google на 890 млн євро ($1 млрд) за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Нагадаємо, лише на початку липня Суд ЄС відхилив апеляцію компанії Google та підтвердив штраф від Єврокомісії на 4,1 млрд євро за монопольні зловживання.

Раніше видання Politico звертало увагу, що штраф для Google готується у той час, як президент США Дональд Трамп має вирішити, що робити з митами для ЄС, термін дії яких добігає кінця.