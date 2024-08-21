Шольц пожаловался на "изнурительную" работу с партнерами по коалиции

Канцлер Германии Олаф Шольц, возглавляющий непопулярное среди граждан страны коалиционное правительство признал, что работа с партнерами из партий "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" "изнурительна".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, которое приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Правление с коалиционным альянсом также было "изнурительным", признал он.

"Но главное – это результаты", – добавил Шольц.

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Споры внутри трехпартийной коалиции Германии по таким вопросам, как бюджет, расходы на социальное обеспечение и национальный закон об отоплении, привели к общему недовольству.

Все три партии, входящие в правящую коалицию Шольца, столкнулись с падением поддержки на выборах в Европарламент в июне, а ультраправая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, опередив их всех.

В частности, позиции "зеленых" и "свободных демократов" часто сильно расходятся, и поиск компромисса часто требует долгих споров.

Особая вражда, похоже, существует между вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком из "Зеленых" и министром финансов Кристианом Линднером из СвДП.

Во вторник Хабек заявил на встрече по диалогу с гражданами в своем министерстве, что разногласия внутри коалиции наносят "огромный вред" и даже вредят экономическому восстановлению Германии.

Шольц во время телеинтервью сказал, что при обсуждении решений в коалиционном правительстве всегда есть опасения, что "пушечный дым с поля боя каким-то образом затмит то, что произошло".

Он также отверг критику со стороны председателя партии "Зеленых" Омида Нурипура, который назвал правительство Шольца "переходным правительством" после эпохи бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Шольц добавил, что его коалиционное правительство должно сосредоточиться на преодолении будущих проблем.

Последний опрос показал, что большинство жителей Германии считает, что канцлер Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями и ему не хватает лидерских качеств.