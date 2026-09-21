Глава МЗС Данії назвав ключове питання угоди зі США щодо Гренландії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що ключовим питанням у поточній угоді щодо Гренландії стала безпека в Арктиці.
Заяву данського міністра наводить TV2, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Расмуссен, це питання в угоді "набуде такої форми, за якої відповідальність за безпеку в Арктиці не покладатиметься виключно на Данію чи США, а, значною мірою, означатиме, що саме НАТО забезпечуватиме безпеку в Арктиці".
Він також додав, що ця угода "враховує встановлені нами червоні лінії та поважає наш суверенітет".
"Це дасть нам впевненість. Ми з самого початку твердо наполягали на дотриманні цих червоних ліній і працювали над цим з січня, провівши низку тривалих і складних зустрічей", – наголосив Расмуссен.
У п’ятницю, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.
Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується цього тижня.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.
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