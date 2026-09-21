Глава МЗС Данії назвав ключове питання угоди зі США щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що ключовим питанням у поточній угоді щодо Гренландії стала безпека в Арктиці.

Заяву данського міністра наводить TV2, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Расмуссен, це питання в угоді "набуде такої форми, за якої відповідальність за безпеку в Арктиці не покладатиметься виключно на Данію чи США, а, значною мірою, означатиме, що саме НАТО забезпечуватиме безпеку в Арктиці".

Він також додав, що ця угода "враховує встановлені нами червоні лінії та поважає наш суверенітет".

"Це дасть нам впевненість. Ми з самого початку твердо наполягали на дотриманні цих червоних ліній і працювали над цим з січня, провівши низку тривалих і складних зустрічей", – наголосив Расмуссен.

У п’ятницю, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується цього тижня.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

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