Крушение яхты у берегов Сицилии: спасатели сомневаются, что пропавшие без вести до сих пор живы

Итальянские спасатели считают низкой вероятность найти живыми пропавших без вести в результате аварии яхты Bayesian у берегов Сицилии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель итальянской береговой охраны Винченцо Дзагарола, которого цитирует The Guardian.

Он подтвердил, что за 36 часов спасательной операции не было обнаружено никаких следов пропавших пассажиров.

"Мы не исключаем, что их нет в лодке, но мы знаем, что лодка быстро затонула. Мы предполагаем, что шесть человек, пропавших без вести, могли не успеть выбраться", – отметил Дзагарола.

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На вопрос о вероятности того, что они живы, он ответил: "Никогда не говори никогда, но разумный ответ – нет".

В свою очередь директор управления водолазов итальянской пожарной службы Джузеппе Петроне сообщил, что его команде удалось обнаружить пробоину в корпусе яхты, и они работают над тем, чтобы открыть проход к каютам, где надеются найти тела шести пропавших без вести людей.

Водолазам мешают обломки, загромождающие каюту, и необходимость всплывать за 10 минут, поскольку затонувшее судно лежит примерно на глубине 49 метров.

Яхта под британским флагом с 10 членами экипажа и 12 пассажирами затонула в понедельник возле порта Портичелло, к востоку от столицы Сицилии Палермо. Один человек погиб, пятнадцать человек были спасены, в том числе годовалая британская девочка, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Один из пропавших пассажиров – Майк Линч, который является одним из самых известных британских технологических предпринимателей, известный как "британский Билл Гейтс".