У Сербії розповіли нові деталі про погрози кільком її посольствам у Європі

В уряді Сербії розкрили нові деталі про погрози терактами, які надійшли до кількох дипломатичних місій країни у Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих ЗМІ.

Очільник МЗС Марко Джурич та міністр внутрішніх справ Івіца Дачич розповіли, що погрози на електронну пошту отримали посольства та консульства Сербії в Німеччині та Австрії, а також аеропорт Белграда і Белградський центр безпекової політики.

За інформацією ЗМІ, листи були однаковими і в них йшлося, що установи будуть "знищені протягом 24 годин".

Реклама:

"Щодо погрозливих повідомлень, отриманих електронною поштою, Міністерство внутрішніх справ Сербії отримало офіційну інформацію про те, що йдеться про Деніса Краснічі (1998 року народження) зі Швейцарії, батьки якого походять з Косова", – заявили в МВС Сербії.

Івіца Дачич заявив, що Краснічі зараз перебуває на території Косова. "Для нього видано наказ негайно з'явитися в поліцію після повернення до Швейцарії", – повідомив міністр.

Нагадаємо, спершу в МЗС Сербії заявили, що її посольства у двох європейських столицях отримали терористичні погрози, та припустили, що за цим стоять вихідці із Косова.

Читайте також, як Сербія розхитує Косово і чому дії Заходу лише посилюють кризу.