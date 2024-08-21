В Сербии рассказали новые детали об угрозах нескольким ее посольствам в Европе

В правительстве Сербии раскрыли новые детали об угрозах терактами, которые поступили в несколько дипломатических миссий страны в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных СМИ.

Глава МИД Марко Джурич и министр внутренних дел Ивица Дачич рассказали, что угрозы на электронную почту получили посольства и консульства Сербии в Германии и Австрии, а также аэропорт Белграда и Белградский центр политики безопасности.

По информации СМИ, письма были одинаковыми и в них говорилось, что учреждения будут "уничтожены в течение 24 часов".

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"Относительно угрожающих сообщений, полученных по электронной почте, Министерство внутренних дел Сербии получило официальную информацию о том, что речь идет о Денисе Красничи (1998 года рождения) из Швейцарии, родители которого происходят из Косова", – заявили в МВД Сербии.

Ивица Дачич заявил, что Красничи сейчас находится на территории Косова. "Для него издан приказ немедленно явиться в полицию после возвращения в Швейцарию", – сообщил министр.

Напомним, сначала в МИД Сербии заявили, что ее посольства в двух европейских столицах получили террористические угрозы, и предположили, что за этим стоят выходцы из Косова.

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