У Празі влаштували акцію під посольством РФ до річниці радянського вторгнення у Чехословаччину

20 серпня під посольством Росії у Варшаві влаштували акцію протесту до річниці придушення "Празької весни" 1968 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мітинг біля посольства Росії влаштували кілька чеських та українських громадських організацій, щоб нагадати про окупацію Чехословаччини країнами Варшавського договору, яка почалася в ніч з 20 на 21 серпня 1968 року.

Фото: Сергій Стеценко, "Радіо Свобода"

Організатори протесту провели паралелі між окупацією Чехословаччини та війною Росії проти України і висловили солідарність з українською боротьбою за свободу і незалежність.

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"Для нас окупація Чехословаччини була дуже травматичним досвідом, який ми відчуваємо до сьогодні. Ми зібралися сьогодні, аби згадати ті трагічні події та висловити солідарність з Україною й нашу щиру підтримку", – розповіла Радіо Свобода координаторка акції Андріана Черна.

З настанням темряви активісти запалили бенгальські вогні як "символ надії". Поблизу посольства РФ у Чехії також прозвучала пісня "Йди додому, Іване" – гасло, яке використовували чехи під час спротиву вторгненню.

Фото: Сергій Стеценко, "Радіо Свобода"

Проєкція з таким самим написом і "Go home, Russians" також з’явилася у вівторок ввечері, 20 серпня, на будівлі чеського уряду. Цю акцію підготувала організація "Подарунок для Путіна", яка від початку повномасштабної війни регулярно влаштовує збори на підтримку України та різноманітні акції.

Фото: Сергій Стеценко, "Радіо Свобода"

Нагадаємо, цього тижня міністерка оборони Чехії оголосила, що частина доходів від заморожених у ЄС російських активів буде використана для постачання боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи.