В Праге устроили акцию под посольством РФ к годовщине советского вторжения в Чехословакию

20 августа под посольством России в Праге устроили акцию протеста к годовщине подавления "Пражской весны" 1968 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

Митинг у посольства России устроили несколько чешских и украинских общественных организаций, чтобы напомнить об оккупации Чехословакии странами Варшавского договора, которая началась в ночь с 20 на 21 августа 1968 года.

Фото: Сергей Стеценко, "Радио Свобода"

Организаторы протеста провели параллели между оккупацией Чехословакии и войной России против Украины и выразили солидарность с украинской борьбой за свободу и независимость.

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"Для нас оккупация Чехословакии была очень травматическим опытом, который мы чувствуем до сих пор. Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить те трагические события и выразить солидарность с Украиной и нашу искреннюю поддержку", – рассказала Радио Свобода координатор акции Андриана Черна.

С наступлением темноты активисты зажгли бенгальские огни как "символ надежды". Вблизи посольства РФ в Чехии также прозвучала песня "Иди домой, Иван" – лозунг, который использовали чехи во время сопротивления вторжению.

Фото: Сергей Стеценко, "Радио Свобода"

Проекция с такой же надписью и "Go home, Russians" также появилась во вторник вечером, 20 августа, на здании чешского правительства. Эту акцию подготовила организация "Подарок для Путина", которая с начала полномасштабной войны регулярно устраивает собрания в поддержку Украины и различные акции.

Фото: Сергей Стеценко, "Радио Свобода"

Напомним, на этой неделе министр обороны Чехии объявила, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы.