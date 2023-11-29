У Чехії зібрали вже пів мільйона євро на Black Hawk для ГУР

У рамках чеської ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали вже майже пів мільйона євро на придбання вертольота Black Hawk для української військової розвідки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на сторінці ініціативи Dárek pro Putina у середу.

У своєму Twitter (X) організатори кампанії повідомили, що зібрано вже 500 тисяч євро – приблизно 10% від необхідної суми.

У Чеській Республіці вже вдалося зібрати 500 000 євро у рамках збору коштів на придбання вертольота Black Hawk для військової розвідки України GUR, що становить 10% від цільової суми 🚁. Усю важливу інформацію знайдете тут: https://t.co/DLL3VemUYo 💻🇺🇦 pic.twitter.com/rTOhFAjQrT November 29, 2023

На лічильнику кампанії на офіційному сайті сума дещо менша – 495 900 євро. Вказують також, що такий результат забезпечили внески 4483 донаторів.

Чеський збір на Black Hawk стартував 16 листопада. Організатори вже показали Black Hawk, який передадуть Україні, його назвали "Честмир" (Čestmir).

Це поки наймасштабніший збір ініціативи. Кампанія проходить під патронатом Міноборони Чехії.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл".