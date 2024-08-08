У французьких Альпах припинили пошуки двох німецьких альпіністів
Пошуки двох німецьких альпіністів, які потрапили під обвал льодовика на початку тижня, припиняють, їх вважатимуть загиблими.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Заступник прокурора у Бонвіллі оголосив, що ухвалено рішення припинити пошуки двох німецьких альпіністів, які з ночі на 5 серпня вважаються зниклими.
Рятувальники і слідчі дійшли висновку, що альпіністи скоріш за все поховані під снігом у глибині тріщини в льодовику.
Один з альпіністів, який потрапив у лавину – італійський гід – невдовзі перед тим зробив фото обстановки позаду себе, і на ньому можна бачити у зв’язці двох альпіністів. Колір їхнього одягу і спорядження відповідає тому, що відомо про зниклих німців, і слідчі майже стовідсотково впевнені, що це саме вони.
З того, де після сходження лавини опинився італієць, якому пощастило вижити, слідчі припускають, що цих двох альпіністів затягло у льодовикову тріщину, де вони можуть лежати довгими десятиліттями, якщо тільки природний рух льодовика не винесе їх на поверхню.
Нагадаємо, в цьому інциденті в ніч з 4 на 5 серпня в районі Монблан-дю-Такуль також загинув 57-річний француз, ще кількох альпіністів госпіталізували.
В італійській частині Альп у середу також загинув альпініст.