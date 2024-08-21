Во французских Альпах спасли двух альпинистов, которые застряли на спуске

Во французских Альпах спасательным вертолетом спустили вниз двух альпинистов, которые попали на опасный участок во время спуска.

Об этом сообщат BFMTV и региональное издание Le Dauphine, пишет "Европейская правда".

Горная спасательная служба в департаменте Верхние Альпы поздно вечером 20 августа осуществила вылет за двумя альпинистами в районе вершины Ля Мей, которые начали спускаться по ложному маршруту и оказались в затруднении.

Сигнал о том, что туристы нуждаются в помощи, поступил от стражей приюта Эгль – они со своего наблюдательного пункта могли видеть альпинистов по свету их налобных фонарей и заподозрили, что они сбились с маршрута и застряли на опасном участке.

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"Двое альпинистов были не на лучшем маршруте для спуска и оказались в затруднении на крутом, скалистом участке... У них был очень сложный день, они истощились и им немного не хватало опыта", – рассказали в спасательной службе.

Le Dauphine пишет, что это были жители этого же региона, пара в возрасте 33 и 36 лет.

Напомним, в начале августа во французских Альпах в результате обвала ледника погибли трое альпинистов из Франции и Германии.

В середине месяца двое альпинистов погибли на вершине Маттерхорн в Швейцарии.