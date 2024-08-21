У Швейцарії судять лікаря, який видав сотні фейкових довідок хворим на COVID-19

У кантоні Санкт-Галлен на сході Швейцарії судять 78-річного лікаря, якому інкримінують незаконне видання сотень довідок про щеплення та одужання від коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Keystone-SDA.

Як стверджує швейцарська прокуратура, лікар із вересня 2021 року по квітень 2022 року незаконно видав загалом 51 довідку про вакцинацію та 409 довідок про одужання у зв'язку з COVID-19.

Згідно з обвинувальним актом, ці сертифікати використовувалися для того, щоб дозволити їхнім власникам виїхати за кордон або отримати доступ до ресторанів чи танцювальних залів.

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На судовому засіданні в середу, 21 серпня, адвокат підсудного стверджував, що нібито підроблених документів навіть не існувало, а обвинувальний акт не відповідав вимогам.

Суд, однак, відхилив клопотання про закриття справи.

Прокуратура вимагає для 78-річного лікаря умовного тюремного ув'язнення за підробку документів.

Це не перший випадок у європейських країнах, коли лікарів притягують до відповідальності за підробку документів про COVID-19.

Приміром, у 2021 році викрили німецького сімейного лікаря, який на Майорці видавав туристам сертифікати про негативний результат тесту на коронавірус без проведення самого тесту.

У Німеччині також притягали до відповідальності лікаря, який експериментував із власною вакциною проти COVID-19.