В Швейцарии судят врача, который выдал сотни фейковых справок больным COVID-19

В кантоне Санкт-Галлен на востоке Швейцарии судят 78-летнего врача, которому инкриминируют незаконную выдачу сотен справок о вакцинации и выздоровлении от коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Keystone-SDA.

Как утверждает швейцарская прокуратура, врач с сентября 2021 года по апрель 2022 года незаконно выдал всего 51 справку о вакцинации и 409 справок о выздоровлении в связи с COVID-19.

Согласно обвинительному акту, эти сертификаты использовались для того, чтобы позволить их владельцам выехать за границу или получить доступ к ресторанам или танцевальным залам.

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На судебном заседании в среду, 21 августа, адвокат подсудимого утверждал, что якобы поддельных документов даже не существовало, а обвинительный акт не соответствовал требованиям.

Суд, однако, отклонил ходатайство о закрытии дела.

Прокуратура требует для 78-летнего врача условного тюремного заключения за подделку документов.

Это не первый случай в европейских странах, когда врачей привлекают к ответственности за подделку документов о COVID-19.

К примеру, в 2021 году разоблачили немецкого семейного врача, который на Майорке выдавал туристам сертификаты об отрицательном результате теста на коронавирус без проведения самого теста.

В Германии также привлекали к ответственности врача, который экспериментировал с собственной вакциной против COVID-19.