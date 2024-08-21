Прем’єр Бранденбургу поставив під сумнів соціальну допомогу для українців у ФРН

Голова уряду німецької землі Бранденбург Дітмар Войдке, який представляє Соціал-демократичну партію Олафа Шольца, висловив сумнів у необхідності автоматично надавати соціальні виплати українським біженців у Німеччині.

Таке він сказав в інтерв’ю журналу Stern, повідомляє "Європейська правда".

Войдке звернув увагу, що, на відміну від шукачів притулку в інших країнах, біженці з України одразу визнаються такими, що мають право на захист, тому із самого початку отримують пільги для громадян та соціальну допомогу в Німеччині.

"На той час (початок повномасштабного вторгнення. – Ред.) рішення було правильним, тому що нам потрібно було швидко надати допомогу. Сьогодні ми повинні запитати себе, чи ця форма підтримки все ще є доречною", – додав він.

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Прем’єр Бранденбургу вказав на той факт, що в інших країнах Євросоюзу працюють набагато більше українців, що користуються статусом тимчасового захисту, ніж у Німеччині.

"Ми повинні це змінити. Це було б добре для нашої економіки – нам потрібна робоча сила – і сприяло б інтеграції" – підсумував Войдке.

Раніше він уже закликав Німеччину стати більш активним дипломатичним "посередником" між Росією та Україною.

Про скорочення допомоги біженцям із України в німецькому політикумі говорять уже кілька місяців представники як партій федеральної коаліції, так і опозиції.

Федеральний уряд Німеччини вже розробив суворіші правила, щоб заохотити більше одержувачів соціальних виплат – не лише українців – до роботи. Серед іншого, відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.

Крім того, нині в Берліні обговорюють подальшу військову допомогу Україні на тлі проблем із бюджетом, детальніше про це – в статті "ЄвроПравди".