Прем’єр Бранденбургу хоче "посередництва" ФРН між Росією та Україною

Голова уряду німецької землі Бранденбург Дітмар Войдке заявив, що Берлін повинен активізувати дипломатичні зусилля для того, аби виступити посередником і "покласти край" повномасштабній війні Росії проти України.

Таке Войдке заявив в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Войдке, який представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца, став першим земельним прем’єром від цієї політсили, який закликав німецький уряд виступити в ролі посередника для досягнення миру між Росією та Україною.

"Німецький уряд повинен дати зрозуміти, що він робить все можливе для того, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і щоб було знайдено дипломатичне рішення, яке забезпечить свободу і незалежність України, а також міцний мир", – заявив він.

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На думку Войдке, цього можна досягти шляхом "стратегічної тріади: 1) підтримки здатності України до самооборони; 2) ефективного запобігання поширенню війни; 3) більш активного використання дипломатичних засобів для врегулювання конфлікту".

Прем’єр Бранденбургу водночас підкреслив, що Україна має право захищатися від російської агресії, яка суперечить міжнародному праву і загрожує її існуванню, і Німеччина робить свій внесок у це.

У партії Шольца в останні дні кілька разів лунали заклики до "більшої дипломатії" в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну – зокрема після історичного обміну ув’язнених між РФ і Заходом.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.