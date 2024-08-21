Премьер Бранденбурга поставил под сомнение социальную помощь для украинцев в ФРГ

Глава правительства немецкой земли Бранденбург Дитмар Войдке, представляющий Социал-демократическую партию Олафа Шольца, выразил сомнение в необходимости автоматически предоставлять социальные выплаты украинским беженцам в Германии.

Такое он сказал в интервью журналу Stern, сообщает "Европейская правда".

Войдке обратил внимание, что, в отличие от искателей убежища в других странах, беженцы из Украины сразу признаются имеющими право на защиту, поэтому с самого начала получают льготы для граждан и социальную помощь в Германии.

"В то время (начало полномасштабного вторжения. – Ред.) решение было правильным, потому что нам нужно было быстро оказать помощь. Сегодня мы должны спросить себя, является ли эта форма поддержки все еще уместной", – добавил он.

Реклама:

Премьер Бранденбурга указал на тот факт, что в других странах Евросоюза работают гораздо больше украинцев, пользующихся статусом временной защиты, чем в Германии.

"Мы должны это изменить. Это было бы хорошо для нашей экономики – нам нужна рабочая сила – и способствовало бы интеграции" – подытожил Войдке.

Ранее он уже призвал Германию стать более активным дипломатическим "посредником" между Россией и Украиной.

О сокращении помощи беженцам из Украины в немецком политикуме говорят уже несколько месяцев представители как партий федеральной коалиции, так и оппозиции.

Федеральное правительство Германии уже разработало более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат – не только украинцев – к работе. Среди прочего, отказ от работы и нелегальное трудоустройство предлагают наказывать сокращением помощи.

Кроме того, сейчас в Берлине обсуждают дальнейшую военную помощь Украине на фоне проблем с бюджетом, подробнее об этом – в статье "ЕвроПравды".