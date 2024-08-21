У початковій школі Франції з'являться уроки догляду за тваринами

З початку навчального року у вересні 2024 року навчальна програма для дітей у молодшій школі охоплюватиме догляд за домашніми тваринами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Local.

Міністерство освіти Франції переглянуло програму курсу "Моральна та громадянська освіта" для учнів шестирічного віку, до якої додало розгляд "питання поваги до домашніх тварин".

Нова навчальна програма наголошуватиме на тому, що домашні тварини мають почуття, та прагнутиме запобігати жорстокому поводженню з тваринами з боку учнів.

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Цей крок став наслідком ухваленого у Франції в листопаді 2021 року закону, який посилює боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами. Крім того, Цивільний кодекс країни вже давно визначає тварин як "розумних істот" і надає відповідний правовий захист.

Як зазначає The Local, з нового навчального року у Франції з’являться й інші предмети. Приміром, діти до 10-11 років відвідуватимуть уроки емпатії, покликані заохочувати толерантність та емоційний інтелект.

А у середній та старшій школі будуть обов’язковими уроки філософії, яку потрібно буде вивчати щонайменше один рік.

Минулого року уряд Франції пообіцяв вжити заходів для боротьби з булінгом після випадків самогубств серед учнів, сім’ї яких потім заявляли, що ті зазнавали знущань у школах або Інтернеті.

Нагадаємо, дев'ятирічна дівчинка стала однією з-поміж понад 728 тисяч кандидатів, які зареєструвались у Франції для отримання ступеня бакалавра.