В начальной школе Франции появятся уроки ухода за животными

С начала учебного года в сентябре 2024 года учебная программа для детей в младшей школе будет охватывать уход за домашними животными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Local.

Министерство образования Франции пересмотрело программу курса "Моральное и гражданское образование" для учащихся шестилетнего возраста, в которую добавило рассмотрение "вопрос уважения к домашним животным".

Новая учебная программа будет подчеркивать, что домашние животные имеют чувства, и стремиться предотвращать жестокое обращение с животными со стороны учеников.

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Этот шаг стал следствием принятого во Франции в ноябре 2021 года закона, который усиливает борьбу с жестоким обращением с животными. Кроме того, Гражданский кодекс страны уже давно определяет животных как "разумных существ" и предоставляет соответствующую правовую защиту.

Как отмечает The Local, с нового учебного года во Франции появятся и другие предметы. К примеру, дети до 10-11 лет будут посещать уроки эмпатии, призванные поощрять толерантность и эмоциональный интеллект.

А в средней и старшей школе будут обязательными уроки философии, которую нужно будет изучать минимум один год.

В прошлом году правительство Франции пообещало принять меры для борьбы с буллингом после случаев самоубийств среди учеников, семьи которых потом заявляли, что те подвергались издевательствам в школах или Интернете.

Напомним, девятилетняя девочка стала одной из более 728 тысяч кандидатов, которые зарегистрировались во Франции для получения степени бакалавра.