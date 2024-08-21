Підозрюваних у намірі викрасти ексміністра Бельгії не судитимуть через брак доказів

Трьом громадянам Нідерландів, яких затримали у 2022 році за підозрою в підготовці викрадення тодішнього міністра юстиції Бельгії Вінсента Ван Квікенборна, не будуть оголошувати звинувачення через відсутність доказів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Het Nieuwsblad.

Бельгійська прокуратура, яка розслідувала справу про спробу викрадення Ван Квікенборна, вирішила не оголошувати звинувачення у "спробі захоплення заручників" та "незаконному позбавленню волі" трьом фігурантам.

Водночас вона продовжує розслідування за підозрою в незаконному володінні зброєю та участі у злочинній організації стосовно всіх шістьох затриманих і наразі не відмовляється від оголошення відповідних обвинувачень.

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Після того, як стало відомо, що звинувачення у викраденні були зняті, адвокат ексміністра юстиції Бельгії запросив додаткову інформацію, але поки не отримав відповіді.

Нагадаємо, йдеться про події вересня 2022 року, коли Вана Квікенборна разом із сім’єю терміново перевезли до таємного місця через інформацію про загрозу його життю та здоров’ю.

Після цього правоохоронці затримали трьох громадян Нідерландів, пізніше виявили їхнього ймовірного спільника та ще двох підозрюваних. Їх вирішили передати Бельгії для слідства.

На посаді міністра юстиції Бельгії Ван Квікенборн став відомий боротьбою зі злочинними організаціями, особливо з причетними до торгівлі наркотиками, тож бельгійські правоохоронці мали підстави побоюватись за його життя.

Ван Квікенборн пішов у відставку у жовтні 2023 року, взявши на себе відповідальність за нездатність попередити теракт у Брюсселі.