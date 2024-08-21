Подозреваемых в намерении похитить экс-министра Бельгии не будут судить из-за нехватки доказательств

Трем гражданам Нидерландов, которых задержали в 2022 году по подозрению в подготовке похищения тогдашнего министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна, не будут объявлять обвинения из-за отсутствия доказательств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Het Nieuwsblad.

Бельгийская прокуратура, которая расследовала дело о попытке похищения Ван Квикенборна, решила не объявлять обвинения в "попытке захвата заложников" и "незаконном лишении свободы" трем фигурантам.

В то же время она продолжает расследование по подозрению в незаконном владении оружием и участии в преступной организации в отношении всех шестерых задержанных и пока не отказывается от объявления соответствующих обвинений.

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После того, как стало известно, что обвинения в похищении были сняты, адвокат экс-министра юстиции Бельгии запросил дополнительную информацию, но пока не получил ответа.

Напомним, речь идет о событиях сентября 2022 года, когда Вана Квикенборна вместе с семьей срочно перевезли в тайное место из-за информации об угрозе его жизни и здоровью.

После этого правоохранители задержали трех граждан Нидерландов, позже обнаружили их вероятного сообщника и еще двух подозреваемых. Их решили передать Бельгии для следствия.

На посту министра юстиции Бельгии Ван Квикенборн стал известен борьбой с преступными организациями, особенно с причастными к торговле наркотиками, поэтому бельгийские правоохранители имели основания опасаться за его жизнь.

Ван Квикенборн ушел в отставку в октябре 2023 года, взяв на себя ответственность за неспособность предупредить теракт в Брюсселе.