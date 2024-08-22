Лидер оппозиции Германии отверг возможность союза с ультраправыми

В Германии лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц за 10 дней до земельных выборов в восточногерманских землях Саксония и Тюрингия подтвердил, что его политсила не будет вступать в союз с ультраправой "Альтернативой для Германии" ("АдГ").

Заявление Мерца приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Вопрос возможного союза с ультраправыми особенно актуален для Саксонии и Тюрингии, поскольку опросы показывают, что формирование действенной коалиции в обеих землях может оказаться очень сложным после голосования 1 сентября.

"Наше слово остается в силе. Мы этого не сделаем", – сказал Мерц.

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Он назвал "АдГ" крайне правой партией и сказал, что так считает не только ХДС на национальном уровне, но и все ее земельные ячейки.

Лидер ХДС посетил Тюрингию, чтобы помочь в проведении предвыборной кампании. Он проводил предвыборную кампанию в Эрфурте вместе с кандидатом от ХДС на должность премьер-министра Тюрингии Марио Фойгтом.

Опросы в Тюрингии уже давно ставят "АдГ" впереди всех других партий.

В частности, исследование Forsa, опубликованное на этой неделе, дает им 30% поддержки, что на 9% больше, чем ХДС, которая, по прогнозам, будет второй по величине партией.

В Саксонии "АдГ" также набирает около 30%, но с небольшим отрывом от ХДС (33%).

Исходя из данных опросов, вполне возможно, что ни одна группа партий, желающих работать вместе, не сможет получить большинство голосов в обеих землях, особенно в Тюрингии.

Там совокупная прогнозируемая доля голосов ХДС, социал-демократов и зеленых – если предположить, что все три партии могут вступить в непростой союз – пока не дотягивает до 50%.

На федеральном уровне "Альтернатива для Германии" могла бы получить 18% голосов на выборах, согласно одному из последних опросов.

Также сообщалось, что "АдГ" оказалась перед проблемой в земле Северный Рейн-Вестфалия: одно из районных объединений, вероятно, завысило число участников, что может повлиять и на федеральные выборы 2025 года.