Трамп провів перший після замаху мітинг за куленепробивним склом

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на своєму першому мітингу просто неба після замаху на нього минулого місяця виступив за куленепробивним склом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство АР.

Трамп виступив у середу в Північній Кароліні на заході, присвяченому національній безпеці.

Він говорив з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, яке утворило захист довкола колишнього президента. Це частина посилених кроків, спрямованих на забезпечення його безпеки після стрілянини у Пенсильванії 13 липня.

По периметру були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу. На дахах чергували снайпери.

