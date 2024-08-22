Трамп провів перший після замаху мітинг за куленепробивним склом

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на своєму першому мітингу просто неба після замаху на нього минулого місяця виступив за куленепробивним склом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство АР.

Трамп виступив у середу в Північній Кароліні на заході, присвяченому національній безпеці.

Він говорив з-за трибуни, оточеної куленепробивним склом, яке утворило захист довкола колишнього президента. Це частина посилених кроків, спрямованих на забезпечення його безпеки після стрілянини у Пенсильванії 13 липня.

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По периметру були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу. На дахах чергували снайпери.

.@realDonaldTrump delivers remarks behind bulletproof glass during a campaign rally in Asheboro, North Carolina. pic.twitter.com/zHyBYk75HN – Doug Mills (@dougmillsnyt) August 21, 2024

Говорячи про політику, він назвав свого попередника Барака Обаму "огидним" за його коментарі напередодні ввечері на Національному з'їзді Демократичної партії.

Трамп також звинуватив президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс у виведенні військ з Афганістану, а також у війнах в Україні та на Близькому Сході, неодноразово повертаючись у своїх виступах до з'їзду демократів у Чикаго, де промовзі називали Трампа загрозою для країни, якщо він повернеться в Білий дім.

Нагадаємо, Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.