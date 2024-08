Трамп провел первый после покушения митинг за пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на своем первом митинге под открытым небом после покушения на него в прошлом месяце выступил за пуленепробиваемым стеклом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство АР.

Трамп выступил в среду в Северной Каролине на мероприятии, посвященном национальной безопасности.

Он говорил из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, которое образовало защиту вокруг бывшего президента. Это часть усиленных шагов, направленных на обеспечение его безопасности после стрельбы в Пенсильвании 13 июля.

По периметру были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела. На крышах дежурили снайперы.

.@realDonaldTrump delivers remarks behind bulletproof glass during a campaign rally in Asheboro, North Carolina. pic.twitter.com/zHyBYk75HN