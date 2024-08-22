Германия обвинила сторонников ИГИЛ в подготовке теракта в Швеции

Федеральная прокуратура Германии накануне предъявила обвинения двум мужчинам в подготовке стрельбы возле парламента Швеции в центре Стокгольма.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные прокуратуры, пишет "Европейская правда".

План с атакой должен был стать ответом на случаи сожжения Корана в Швеции и других скандинавских странах в прошлом году, которые получили международную огласку, отметили в немецкой прокуратуре.

Прокуроры утверждают, что один из мужчин является членом экстремистской группировки "Исламское государство", а другой – его сторонником, причем оба присоединились к группировке "самое позднее с 2023 года".

Реклама:

Они обвиняют мужчин, имеющих афганское гражданство, в том, что они через посредников жертвовали деньги филиалу одному из ответвлений ИГИЛ "Хорасан" (ИГИЛ-К).

По данным немецкой прокуратуры, летом 2023 года ИГИЛ-К якобы приказала главному подозреваемому "совершить атаку в Европе как реакцию на сжигание Корана, происходившие в то время в Швеции и других скандинавских странах".

После этого они "планировали убить полицейских и других людей из огнестрельного оружия в районе шведского парламента". Немецкие следователи утверждают, что подозреваемые осуществили "конкретные" подготовительные шаги "в тесной координации" с членам ИГИЛ-К.

Подозреваемые были арестованы в марте этого года в восточногерманском городе Гера и с тех пор находятся в следственном изоляторе.

Суд в центральном немецком городе Йена теперь будет решать, как действовать дальше и назначать ли судебный процесс над этими двумя мужчинами.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее заявляла, что страна сталкивается с "постоянно высокой" угрозой исламского терроризма.

В конце июля в немецком Дюссельдорфе начался уголовный процесс над пятью таджиками, киргизом и туркменом, которые могли готовить теракты.