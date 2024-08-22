Міністр оборони Польщі прокоментував падіння невідомого об'єкта у лісі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував падіння невідомого об'єкта у лісовому масиві поблизу Ольштина.

Заяву очільника оборонного відомства наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у зв'язку з тим, що "все вказує на те, що це цивільний об'єкт", було прийнято рішення не відправляти туди армію.

Справою займається поліція, додав польський міністр.

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"Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля… Сьогодні поліція представить подальші висновки у справі", – сказав Косіняк-Камиш.

Невідомий об'єкт був помічений у середу ввечері в селі Оржехово Вармінсько-Мазурського воєводства.

Спершу повідомляли про те, що на об'єкті були написи російською мовою, але ця інформація поки що не підтверджена.

"Запевняємо, що це, найімовірніше, метеорологічна куля", – заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

Також у червні Оперативне командування польських Збройних сил повідомляло, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.