Министр обороны Польши прокомментировал падение неизвестного объекта в лесу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал падение неизвестного объекта в лесном массиве вблизи Ольштына.

Заявление главы оборонного ведомства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в связи с тем, что "все указывает на то, что это гражданский объект", было принято решение не отправлять туда армию.

Делом занимается полиция, добавил польский министр.

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"Вероятнее всего, что там упал метеорологический шар... Сегодня полиция представит дальнейшие выводы по делу", – сказал Косиняк-Камыш.

Неизвестный объект был замечен в среду вечером в селе Оржехово Варминско-Мазурского воеводства.

Сначала сообщали, что на объекте были надписи на русском языке, но эта информация пока не подтверждена.

"Уверяем, что это, скорее всего, метеорологический шар", – заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

Также в июне Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщало, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.