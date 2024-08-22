Кабмін затвердив створення системи для автоматизації консульських послуг

Кабінет міністрів ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка забезпечить якість та доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Як зазначив очільник відомства Дмитро Кулеба, фахівці МЗС вже працюють над тим, щоб якнайшвидше втілити нові можливості з цифровізації та модернізації консульських послуг.

"Модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично", – розповів він.

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Станом на серпень МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

Відомство також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.

Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні перевірки та тестування.

Раніше стало відомо, що МЗС та "Укрпошта" підписали меморандум про співпрацю, який передбачає залучення поштового оператора до доставки документів до закордонних дипломатичних установ України.

Крім того, міністерство з травня використовує цифрову особу, створену штучним інтелектом, для коментарів консульської інформації для ЗМІ.