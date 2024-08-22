Кабмин утвердил создание системы для автоматизации консульских услуг

Кабинет министров принял постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул", которая обеспечит качество и доступность сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Как отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, специалисты МИД уже работают над тем, чтобы как можно быстрее воплотить новые возможности по цифровизации и модернизации консульских услуг.

"Модернизированная система "е-Консул" сделает сервисы МИД доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически", – рассказал он.

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По состоянию на август в МИД уже создали цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируются обновленная электронная очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформления справок и тому подобное.

Ведомство также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%, в зависимости от типа услуги.

Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой уже в этом году. Сейчас она проходит необходимые проверки и тестирование.

Ранее стало известно, что МИД и "Укрпочта" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает привлечение почтового оператора к доставке документов в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Кроме того, министерство с мая использует цифровую личность, созданную искусственным интеллектом, для комментариев консульской информации для СМИ.