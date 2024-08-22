Глава МЗС Туреччини приїде у Брюссель на зустріч з колегами з ЄС
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у зустрічі міністрів Європейського Союзу в Брюсселі наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник турецького МЗС Ончу Кечелі, якого цитує Reuters.
Анкара сподівається, що зустріч у Брюсселі прокладе шлях до поліпшення відносин між Туреччиною та ЄС.
Кечелі заявив, що Фідан був запрошений на зустріч 29 серпня.
Він висловив сподівання, що запрошення турецького міністра свідчить про те, що ЄС також визнає необхідність покращення зв'язків.
"Ми вітаємо це запрошення. Ми оцінюємо його як пошук діалогу з боку ЄС", – сказав Кечелі, додавши, що співпраця і діалог з блоком повинні бути на "безперервній і систематичній" основі і зміцнюватися в "стійкий і передбачуваний" спосіб для поліпшення зв'язків.
За його словами, позитивний підхід блоку не повинен обмежуватися такими зустрічами, заявивши, що Анкара очікує "конкретних кроків" з питань вступу, лібералізації візового режиму для турків, переговорів щодо модернізації митного союзу з ЄС, а також поглиблення діалогу з економічних, політичних, транспортних та енергетичних питань.
Туреччина вперше подала заявку на вступ до тодішнього Європейського економічного співтовариства в 1987 році, отримала статус кандидата в 1999 році та розпочала переговорний процес у 2005 році.
Але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.
Зокрема, минулого року Єврокомісія у своєму звіті зазначала, що Туреччина продовжує курс на віддалення від Євросоюзу. У відповідь Туреччина назвала документ "несправедливим та упередженим".