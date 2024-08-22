Глава МЗС Туреччини приїде у Брюссель на зустріч з колегами з ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у зустрічі міністрів Європейського Союзу в Брюсселі наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник турецького МЗС Ончу Кечелі, якого цитує Reuters.

Анкара сподівається, що зустріч у Брюсселі прокладе шлях до поліпшення відносин між Туреччиною та ЄС.

Кечелі заявив, що Фідан був запрошений на зустріч 29 серпня.

Реклама:

Він висловив сподівання, що запрошення турецького міністра свідчить про те, що ЄС також визнає необхідність покращення зв'язків.

"Ми вітаємо це запрошення. Ми оцінюємо його як пошук діалогу з боку ЄС", – сказав Кечелі, додавши, що співпраця і діалог з блоком повинні бути на "безперервній і систематичній" основі і зміцнюватися в "стійкий і передбачуваний" спосіб для поліпшення зв'язків.

За його словами, позитивний підхід блоку не повинен обмежуватися такими зустрічами, заявивши, що Анкара очікує "конкретних кроків" з питань вступу, лібералізації візового режиму для турків, переговорів щодо модернізації митного союзу з ЄС, а також поглиблення діалогу з економічних, політичних, транспортних та енергетичних питань.

Туреччина вперше подала заявку на вступ до тодішнього Європейського економічного співтовариства в 1987 році, отримала статус кандидата в 1999 році та розпочала переговорний процес у 2005 році.

Але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Зокрема, минулого року Єврокомісія у своєму звіті зазначала, що Туреччина продовжує курс на віддалення від Євросоюзу. У відповідь Туреччина назвала документ "несправедливим та упередженим".