Глава МИД Турции приедет в Брюссель на встречу с коллегами из ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие во встрече министров Европейского Союза в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель турецкого МИД Ончу Кечели, которого цитирует Reuters.

Анкара надеется, что встреча в Брюсселе проложит путь к улучшению отношений между Турцией и ЕС.

Кечели заявил, что Фидан был приглашен на встречу 29 августа.

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Он выразил надежду, что приглашение турецкого министра свидетельствует о том, что ЕС также признает необходимость улучшения связей.

"Мы приветствуем это приглашение. Мы оцениваем его как поиск диалога со стороны ЕС", – сказал Кечели, добавив, что сотрудничество и диалог с Евросоюзом должны быть на "непрерывной и систематической" основе и укрепляться "устойчивым и предсказуемым" способом для улучшения связей.

По его словам, позитивный подход блока не должен ограничиваться такими встречами, заявив, что Анкара ожидает "конкретных шагов" по вопросам вступления, либерализации визового режима для турок, переговоров по модернизации таможенного союза с ЕС, а также углубления диалога по экономическим, политическим, транспортным и энергетическим вопросам.

Турция впервые подала заявку на вступление в тогдашнее Европейское экономическое сообщество в 1987 году, получила статус кандидата в 1999 году и начала переговорный процесс в 2005 году.

Но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза по поводу нарушений прав человека и уважения к верховенству права.

В частности, в прошлом году Еврокомиссия в своем отчете отмечала, что Турция продолжает курс на отдаление от Евросоюза. В ответ Турция назвала документ "несправедливым и предвзятым".