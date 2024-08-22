Французькі ліві звинуватили Макрона у бездіяльності через відбір прем’єра

Представники виборчого блоку французьких лівих партій "Новий народний фронт" та їхня кандидатка в прем’єр-міністри Люсі Касте засудили "серйозну та згубну бездіяльність" французького лідера Емманюеля Макрона у призначенні прем’єр-міністра.

Про це йдеться у листі лівих партій, адресованому французам, повідомляє "Європейська правда".

У листі чотири партнери "Нового народного фронту" та Касте висловили "жаль" з приводу того, що Макрон "радше зволікає", а не виконує результати виборів, на яких об’єднані ліві отримали найбільше представництво депутатів (193), але без абсолютної більшості (289).

"Настав час вжити заходів: як і в усіх парламентських демократіях, коаліція, яка прийде першою, повинна мати можливість сформувати уряд", – закликають автори листа.

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Вони переконані, що відсутність абсолютної більшості цьому не завадить.

Автори цього листа (Манюель Бомпар від "Нескореної Франції", соціаліст Олів’є Фор, комуніст Фаб’єн Руссель, еколог Марін Тондельє, а також їхня кандидатка у прем’єр-міністри Люсі Касте) будуть прийняті 23 серпня о 10:30 ранку в Єлисейському палаці.

23 липня Макрон виключив можливість призначення представниці "Нескореної Франції" Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра, стверджуючи, що вона не зможе зібрати достатньої підтримки у парламенті.

У серпні очільник французького уряду Габріель Атталь запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію.

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