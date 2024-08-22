Французские левые обвинили Макрона в бездействии из-за отбора премьера

Представители избирательного блока французских левых партий "Новый народный фронт" и их кандидат в премьер-министры Люси Касте осудили "серьезную и губительную бездеятельность" французского лидера Эмманюэля Макрона в назначении премьер-министра.

Об этом говорится в письме левых партий, адресованном французам, сообщает "Европейская правда".

В письме четыре партнера "Нового народного фронта" и Касте выразили "сожаление" по поводу того, что Макрон "скорее медлит", а не выполняет результаты выборов, на которых объединенные левые получили наибольшее представительство депутатов (193), но без абсолютного большинства (289).

"Пришло время принять меры: как и во всех парламентских демократиях, коалиция, которая придет первой, должна иметь возможность сформировать правительство", – призывают авторы письма.

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Они убеждены, что отсутствие абсолютного большинства этому не помешает.

Авторы этого письма (Манюэль Бомпар от "Непокоренной Франции", социалист Оливье Фор, коммунист Фабьен Руссель, эколог Марин Тонделье, а также их кандидат в премьер-министры Люси Касте) будут приняты 23 августа в 10:30 утра в Елисейском дворце.

23 июля Макрон исключил возможность назначения представительницы "Непокоренной Франции" Люси Касте на должность премьер-министра, утверждая, что она не сможет собрать достаточной поддержки в парламенте.

В августе глава французского правительства Габриэль Атталь предложил политическим силам в Национальной ассамблее – кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения" – создать широкую коалицию.

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