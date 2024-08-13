Голова уряду Франції пропонує створити коаліцію без ультраправих та ультралівих

Очільник французького уряду Габріель Атталь, який має піти з цієї посади після формування нового уряду, запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У листі до голів усіх політичних груп, окрім ультраправих та ультралівих, у парламенті Атталь закликає "знайти новий шлях уперед у Національній асамблеї шляхом діалогу і подолання звичних розбіжностей".

Для цього він запропонував шість основних напрямків роботи майбутньої коаліції, зокрема наведення ладу з бюджетом, зміцнення економічного суверенітету, а також "захист цінностей і секуляризму".

Реклама:

"Атталь, який очолює фракцію партії "Відродження" президента Франції Емманюеля Макрона в парламенті, висловив надію, що будь-які розбіжності вдасться подолати, хоча "домовитися про все" буде важко.

Паралельно майже такі ж пропозиції висунув у листі головам парламентських фракцій – знову-таки, за винятком "Нескореної Франції" та "Національного об’єднання" – голова МЗС Франції та генеральний секретар партії "Відродження" Стефан Сежурне.

У листі він викладає вже сім пріоритетів законодавчої роботи, які перегукуються з запропонованими Атталем і також містять згадку про "військовий суверенітет".

Минулого місяця Макрон заявив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі – що сталось 11 серпня.

Найбільше місць у Національній асамблеї має лівий блок, який висунув Люсі Касте єдиною кандидаткою на посаду прем’єр-міністра країни.

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.