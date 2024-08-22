По меньшей мере трое мигрантов утонули в реке на границе Сербии и Боснии

22 августа мигранты пытались пересечь реку Дрину из Сербии в Боснию и Герцеговину: в результате трое из них утонули, а еще несколько – пропали без вести.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова директора гражданской обороны Боснии и Герцеговины Бориса Трнинича, передает "Европейская правда".

По словам чиновника, власти Боснии нашли три тела и допускают, что, возможно, еще десятки не найдены.

"По неофициальной информации, в лодке было 30 человек, из которых 15 добрались до берега", – сказал он.

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Сербские официальные лица подтвердили, что на реке произошел инцидент, но не смогли подтвердить гибель людей. Министр внутренних дел Ивица Дачич рассказал, что на борту находилось 25 человек, из которых только 18 добрались до боснийского берега.

Тысячи людей из Ближнего Востока, Афганистана, Пакистана и Северной Африки ежегодно пользуются так называемым Балканским маршрутом, который проходит через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию, чтобы добраться до западноевропейских стран.

По состоянию на август количество мигрантов, достигших испанских Канарских островов, более чем удвоилось за первые 7,5 месяцев 2024 года.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, пытавшихся добраться до страны через море на небольших лодках.