Прем’єр Румунії визначився з кандидатурою єврокомісара

Прем’єр-міністр Румунії заявив, що висуватиме кандидатом у єврокомісари від Румунії євродепутата від соціал-демократів і віцепрезидента Європарламенту Віктора Негреску.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Чолаку оголосив, що вирішив висувати єврокомісаром від Румунії 39-річного Віктора Негреску, якого у липні обрали віцепрезидентом Європарламенту.

"Сподіваюся, найпізніше у понеділок ми внесемо пропозицію від румунського уряду", – сказав прем’єр у спілкуванні з журналістами у Брюсселі після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Сам Негреску у коментарі з цього приводу висловив думку, що він одночасно є і досвідченим, і молодим політиком, що може зіграти позитивну роль у комунікації Єврокомісії з молоддю.

Негреску навчався у школах в Парижі та Брюсселі і розпочав професійну кар’єру як журналіст. У Європарламент він вперше обрався у 2014 році та фокусувався на питаннях бюджету, цифровізації та культури.

Румунія, як і низка інших країн, зацікавлена отримати для свого кандидата мандат, пов’язаний з економічними питаннями.

Журналісти зауважили, що прем’єр Румунії не став пропонувати двох кандидатів на вибір від країни, чоловіка і жінку, як закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед усіх анонсованих на цей час кандидатів, включно з Негреску, на посади у новій Єврокомісії претендують 15 чоловіків і шість жінок, включно з самою фон дер Ляєн.

Негреску зазначив з цього приводу, що Румунія вже двічі номінувала кандидаток-жінок і було б добре, щоб таку ініціативу проявляли більше країн.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що у Литві погодили на посаду єврокомісара "друга України" Андрюса Кубілюса, проте офіційного затвердження його кандидатури ще не відбулося.

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