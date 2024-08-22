Премьер Румынии определился с кандидатурой еврокомиссара

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что будет выдвигать кандидатом в еврокомиссары от Румынии евродепутата от социал-демократов и вице-президента Европарламента Виктора Негреску.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Чолаку объявил, что решил выдвигать еврокомиссаром от Румынии 39-летнего Виктора Негреску, которого в июле избрали вице-президентом Европарламента.

"Надеюсь, самое позднее в понедельник мы внесем предложение от румынского правительства", – сказал премьер в общении с журналистами в Брюсселе после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Сам Негреску в комментарии по этому поводу высказал мнение, что он одновременно является и опытным, и молодым политиком, что может сыграть положительную роль в коммуникации Еврокомиссии с молодежью.

Негреску учился в школах в Париже и Брюсселе и начал профессиональную карьеру как журналист. В Европарламент он впервые избрался в 2014 году и фокусировался на вопросах бюджета, цифровизации и культуры.

Румыния, как и ряд других стран, заинтересована получить для своего кандидата мандат, связанный с экономическими вопросами.

Журналисты отметили, что премьер Румынии не стал предлагать двух кандидатов на выбор от страны, мужчину и женщину, как призвала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди всех анонсированных в настоящее время кандидатов, включая Негреску, на должности в новой Еврокомиссии претендуют 15 мужчин и шесть женщин, включая саму фон дер Ляйен.

Негреску отметил по этому поводу, что Румыния уже дважды номинировала кандидаток-женщин и было бы хорошо, чтобы такую инициативу проявляли больше стран.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Литве согласовали на должность еврокомиссара "друга Украины" Андрюса Кубилюса, однако официального утверждения его кандидатуры еще не произошло.

Кипр выдвинул на должность еврокомиссара экс-чиновника-ученого.