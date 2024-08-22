У Туреччині затримали громадянку Фінляндії як "курдську терористку"

Турецькі спецслужби затримали в країні громадянку Фінляндії, яка поїхала туди на відпочинок, вважаючи її курдською терористкою; у її родині всі звинувачення відкидають.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У середу у турецьких медіа з’явилася заява про те, що в аеропорту Стамбула була затримана "лідерка фінського осередку терористичної організації Робітничої партії Курдистану", яку звинувачують у тому числі у зборі коштів на діяльність організації.

Журналісти Yle сконтактували з повнолітньою дочкою жінки – етнічної курдки з Ірану та громадянки Фінляндії. Вона заявила, що шокована арештом і усі звинувачення проти матері надумані, хоча вона і проявляла активну політичну позицію, як і багато курдів-емігрантів у західних країнах.

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За її словами, матір вирушила у Туреччину ще на початку серпня і минулого тижня мала повернутися. Дочка почала хвилюватись, коли жінка не сіла на зворотній рейс і перестала виходити на зв’язок.

"Немає ніяких доказів і суду ще не було, але мою матір вже назвали терористкою", – заявила вона.

Дівчина каже, що матір і раніше літала до Туреччини на відпочинок, та що якби вона справді займалася діяльністю, яку їй інкримінують, то вочевидь не стала би цього робити.

В МЗС Фінляндії прокоментували, що знають про ситуацію та займаються цим питанням.

Нагадаємо, через два місяці після виборів у Туреччині заарештували прокурдського мера, звинувативши його причетності до діяльності Робітничої партії Курдистану.

Минулого тижня Туреччина заявила про ліквідацію 17 бойовиків внаслідок авіаудару по території Іраку.