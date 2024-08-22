В Турции задержали гражданку Финляндии как "курдскую террористку"

Турецкие спецслужбы задержали в стране гражданку Финляндии, которая поехала туда на отдых, считая ее курдской террористкой; в ее семье все обвинения отвергают.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В среду в турецких медиа появилось заявление о том, что в аэропорту Стамбула была задержана "лидер финской ячейки террористической организации Рабочей партии Курдистана", которую обвиняют в том числе в сборе средств на деятельность организации.

Журналисты Yle сконтактировали с совершеннолетней дочерью женщины – этнической курдки из Ирана и гражданки Финляндии. Она заявила, что шокирована арестом и все обвинения против матери надуманы, хотя она и проявляла активную политическую позицию, как и многие курды-эмигранты в западных странах.

Реклама:

По ее словам, мать отправилась в Турцию еще в начале августа и на прошлой неделе должна была вернуться. Дочь начала волноваться, когда женщина не села на обратный рейс и перестала выходить на связь.

"Нет никаких доказательств и суда еще не было, но мою мать уже назвали террористкой", – заявила она.

Девушка говорит, что мать и раньше летала в Турцию на отдых, и что если бы она действительно занималась деятельностью, которую ей инкриминируют, то явно не стала бы этого делать.

В МИД Финляндии прокомментировали, что знают о ситуации и занимаются этим вопросом.

Напомним, через два месяца после выборов в Турции арестовали прокурдского мэра, обвинив его в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана.

На прошлой неделе Турция заявила о ликвидации 17 боевиков в результате авиаудара по территории Ирака.