В Финляндии климатические активисты подали в суд на правительство за "отставание от обязательств"

В Финляндии группа экологических и правозащитных организаций подала иск против правительства Петтери Орпо за недостаточные шаги страны для противодействия изменениям климата.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Активисты в своем иске против правительства в Высший административный суд ссылаются на цели, закрепленные в законе о климате, который вступил в силу летом 2022 года, и указывают на то, что реальные шаги отстают.

К иску присоединились Финская ассоциация по защите климата, Greenpeace, Amnesty, ассоциация саамской молодежи в Финляндии и еще несколько.

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Организации указывают, что недостаточные действия правительства ставят под угрозу выполнение шести секций закона и могут считаться также нарушением базовых прав, поскольку состояние окружающей среды прямо влияет на жизнь и здоровье людей.

Они требуют, чтобы правительство быстро начало делать достаточно для исправления текущей ситуации.

Министр окружающей среды ранее этим летом также признавала определенное отставание Финляндии от заявленных планов.

Активисты уже пытались подавать такой иск раньше, еще при правительстве Санны Марин. Тогда его не взялись рассматривать с объяснением, что закон о климате только что вступил в силу.

Напомним, ранее этим летом Саамский парламент Норвегии – выборный представительный орган коренного народа саамов – решил судиться с государством из-за решения, следствием которого станет появление ветровых электростанций в зоне их интересов.

А в Германии суд обязал правительство усовершенствовать национальную программу по качеству воздуха.