Количество смертей в Европе из-за экстремальной жары до конца столетия может утроиться

Количество смертей в Европе, спровоцированных влиянием экстремально жаркой погоды, к 2100 году может вырасти втрое.

Как сообщает The Guardian, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet Public Health.

Авторы пришли к выводу, что экстремальная жара в теплое время года в будущем может стать большим вызовом с точки зрения общественного здоровья.

В Европе количество смертей, спровоцированных жарой, может к концу столетия утроиться в случае повышения средней температуры воздуха до 3°C по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Сейчас таких примерно 44 тысячи ежегодно.

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Исследователи моделировали данные для 854 городов и попытались оценить вероятное число смертей вследствие переохлаждения и вследствие воздействия жары. По их выводам, от жары будет умирать больше людей.

В зоне наибольшего риска будут средиземноморские страны, которые уже больше всего страдают от аномальных температур, как Италия, Греция, Испания, а среди возрастных групп – пожилые люди.

В отчете Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) за 2023 год сообщали, что в Европе в результате экстремальной жары в прошлом году умерли более 47 тысяч человек, больше всего – в южных странах.

Напомним, в Финляндии климатические активисты подали в суд на правительство за отставание от обязательств в рамках закона о противодействии изменениям климата.