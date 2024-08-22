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У Швейцарії під час польоту на парапланах загинули двоє людей

Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 20:50 — Марія Ємець

У середу в Швейцарії двоє людей загинули під час польоту з парапланами.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території кантону Вале поблизу курортного селища Церматт. Парапланеристи планували здійснити політ з хребта Брайтгорн у долину.

За версією поліції, у них виникли технічні проблеми на початковому етапі польоту, внаслідок чого обоє впали з висоти кількасот метрів. 

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До завершення процедури ідентифікації правоохоронці не хочуть розкривати, звідки були загиблі. 

Федеральна прокуратура почала розслідування за фактом інциденту. 

Також у цей день стало відомо про загибель двох братів-альпіністів у французькому департаменті Верхня Савойя.

21 серпня у французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.

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Швейцарія інциденти
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