У Швейцарії під час польоту на парапланах загинули двоє людей

У середу в Швейцарії двоє людей загинули під час польоту з парапланами.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території кантону Вале поблизу курортного селища Церматт. Парапланеристи планували здійснити політ з хребта Брайтгорн у долину.

За версією поліції, у них виникли технічні проблеми на початковому етапі польоту, внаслідок чого обоє впали з висоти кількасот метрів.

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До завершення процедури ідентифікації правоохоронці не хочуть розкривати, звідки були загиблі.

Федеральна прокуратура почала розслідування за фактом інциденту.

Також у цей день стало відомо про загибель двох братів-альпіністів у французькому департаменті Верхня Савойя.

21 серпня у французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.