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У Французьких Альпах загинули двоє братів-альпіністів, зірвавшись з 200 метрів

Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 16:28 — Уляна Кричковська

У французькому департаменті Верхня Савойя загинули двоє альпіністів, які сходили на вершину Турнетт у гірському масиві Борнс – вони впали із 200 метрів. 

Про це повідомило видання Le Figaro із посиланням на заяву гірських підрозділів національної жандармерії, пише "Європейська правда". 

Рятувальники розповіли журналістам, що двоє братів у віці 33 і 37 років загинули 21 серпня після падіння на гірському масиві Борн у Верхній Савойї.

За їхніми даними, після полудня постраждалі підіймалися на вершину Турнетт (2350 м), коли з невстановленої причини вони відхилилися від курсу на рівні хребта Розейрі. 

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"Вони впали з 200 метрів. Турист, який побачив падіння однієї з жертв, підняв тривогу", – розповіли вони та додали, що прокуратура регіону розпочала розслідування.

Нагадаємо, на початку серпня у французьких Альпах внаслідок обвалу льодовика загинули троє альпіністів з Франції та Німеччини.

В середині місяця двоє альпіністів загинули на вершині Маттерхорн у Швейцарії.  

21 серпня у французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.

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Франція
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