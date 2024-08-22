У Французьких Альпах загинули двоє братів-альпіністів, зірвавшись з 200 метрів
У французькому департаменті Верхня Савойя загинули двоє альпіністів, які сходили на вершину Турнетт у гірському масиві Борнс – вони впали із 200 метрів.
Про це повідомило видання Le Figaro із посиланням на заяву гірських підрозділів національної жандармерії, пише "Європейська правда".
Рятувальники розповіли журналістам, що двоє братів у віці 33 і 37 років загинули 21 серпня після падіння на гірському масиві Борн у Верхній Савойї.
За їхніми даними, після полудня постраждалі підіймалися на вершину Турнетт (2350 м), коли з невстановленої причини вони відхилилися від курсу на рівні хребта Розейрі.
"Вони впали з 200 метрів. Турист, який побачив падіння однієї з жертв, підняв тривогу", – розповіли вони та додали, що прокуратура регіону розпочала розслідування.
Нагадаємо, на початку серпня у французьких Альпах внаслідок обвалу льодовика загинули троє альпіністів з Франції та Німеччини.
В середині місяця двоє альпіністів загинули на вершині Маттерхорн у Швейцарії.
21 серпня у французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.