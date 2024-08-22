В Швейцарии во время полета на парапланах разбились два человека
В среду в Швейцарии два человека погибли во время полета с парапланами.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на территории кантона Вале вблизи курортного поселка Церматт. Парапланеристы планировали совершить полет с хребта Брайтгорн в долину.
По версии полиции, у них возникли технические проблемы на начальном этапе полета, в результате чего оба упали с высоты несколько сотен метров.
До завершения процедуры идентификации правоохранители не хотят раскрывать, откуда были погибшие.
Федеральная прокуратура начала расследование по факту инцидента.
Также в этот день стало известно о гибели двух братьев-альпинистов во французском департаменте Верхняя Савойя.
21 августа во французских Альпах спасательные вертолеты успешно спустили вниз двух альпинистов, которые оказались в затруднении во время спуска.