В Швейцарии во время полета на парапланах разбились два человека

В среду в Швейцарии два человека погибли во время полета с парапланами.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на территории кантона Вале вблизи курортного поселка Церматт. Парапланеристы планировали совершить полет с хребта Брайтгорн в долину.

По версии полиции, у них возникли технические проблемы на начальном этапе полета, в результате чего оба упали с высоты несколько сотен метров.

Реклама:

До завершения процедуры идентификации правоохранители не хотят раскрывать, откуда были погибшие.

Федеральная прокуратура начала расследование по факту инцидента.

Также в этот день стало известно о гибели двух братьев-альпинистов во французском департаменте Верхняя Савойя.

21 августа во французских Альпах спасательные вертолеты успешно спустили вниз двух альпинистов, которые оказались в затруднении во время спуска.