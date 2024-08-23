Гарріс запевнила, що підтримуватиме Україну у разі обрання президенткою

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що буде підтримувати Україну у разі обрання президенткою.

Заяву Гарріс наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Гарріс виступила з промовою на з’їзді Демократичної партії у Чикаго після прийняття номінації як кандидата у президенти США.

"Як президентка, я буду твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО", – зазначила вона.

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Гарріс підкреслила, що за п'ять днів до вторгнення Росії в Україну "я попереджала президента Зеленського" і допомогла очолити дипломатичну відповідь США, згуртувавши "понад 50 країн".

Варто зазначити, що ЗМІ раніше повідомляли про "прохолодні" відносини між Камалою Гарріс та українським президентом Володимиром Зеленським.

У матеріалі Time згадували, що віцепрезидентка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення, хоча зустрічалась із українським президентом шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.