Вице-президент США Камала Харрис пообещала, что будет поддерживать Украину в случае избрания президентом.

Заявление Харрис приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Харрис выступила с речью на съезде Демократической партии в Чикаго после принятия номинации в качестве кандидата в президенты США.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", – отметила она.

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Харрис подчеркнула, что за пять дней до вторжения России в Украину "я предупреждала президента Зеленского" и помогла возглавить дипломатический ответ США, сплотив "более 50 стран".

Стоит отметить, что СМИ ранее сообщали о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В материале Time упоминали, xnj вице-президент никогда не была в Украине, в том числе и после полномасштабного вторжения, хотя встречалась с украинским президентом шесть раз, последний раз – на полях Глобального саммита мира в Швейцарии в июне.